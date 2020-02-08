Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

Краткосрочный рейтинг РФ подтвержден на уровне F2, сообщает Международное рейтинговое агентство Fitch. Рейтинг дефолта эмитента ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, что улучшает макроэкономическую стабильность и устойчивость к потрясениям, считают эксперты.
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Сохранение рейтинга Fitch усилит спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов

ПРАЙМ06:44

Главные новости к утру 8 февраля

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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС07 февраля в 16:36

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РИА Новости07 февраля в 16:47

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ru07 февраля в 16:38

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБК07 февраля в 19:39

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс07 февраля в 16:11
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Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии

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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

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В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Шоу-бизнес

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Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

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RT на русском вчера в 19:56
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Дождь может стать новым источником возобновляемой энергии

Сотрудники Городского университета Гонконга заявили, что дождь может стать новым источником возобновляемой энергии.
ToDay News Ufa 05:26
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Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
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Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

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Общество

Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
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РБК вчера в 16:28
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Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
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Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье

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Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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Суд оправдал обвиняемого в убийстве охранника на фабрике «Меньшевик»

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РИА Новости вчера в 13:10
Армия и оружие

Пентагон объяснил установку ядерных ракет на своих подлодках

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