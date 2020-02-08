Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB. Прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.

Fitch сохранило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

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