Экономика

КомпанияКомпанияFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB. Прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.
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Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

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Главные новости к утру 8 февраля

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