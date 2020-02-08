Экономика
КомпанияFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB. Прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.
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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом
Интерфакс07 февраля в 16:11
Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
ТАСС07 февраля в 16:36
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