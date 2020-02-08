Экономика

BFM.ruBFM.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства. Краткосрочные рейтинги РФ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

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РИА Новостивчера в 16:47

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАССвчера в 16:36

Fitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

News.ru01:57
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Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
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Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники

Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
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В Миассе на карантин разместили 15 человек, вернувшихся из Китая

Напомним, накануне стало известно, что в Челябинской области появится собственная зона для граждан Китая с подозрением на коронавирус.
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В ФРГ отметили 75-летие побега группы Девятаева из концлагеря

Памятные мероприятия в честь 75-летия со дня побега советских военнопленных из нацистского концлагеря на угнанном немецком самолете прошли в субботу, 8 февраля, в Пенемюнде в ФРГ.
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Российская певица выступит на «Оскаре»

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Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура

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Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии

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Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

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В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 12:55
Политика

Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
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Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Слуцкий спел перед футболистами «Рубина»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий исполнил песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь».
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Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
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Экономика

Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль

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