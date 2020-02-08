Экономика
BFM.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства. Краткосрочные рейтинги РФ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Армия и оружие
Израильские самолеты атаковали пригороды Дамаска в Сирии
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Здоровье
В Миассе на карантин разместили 15 человек, вернувшихся из Китая
Напомним, накануне стало известно, что в Челябинской области появится собственная зона для граждан Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
В ФРГ отметили 75-летие побега группы Девятаева из концлагеря
Памятные мероприятия в честь 75-летия со дня побега советских военнопленных из нацистского концлагеря на угнанном немецком самолете прошли в субботу, 8 февраля, в Пенемюнде в ФРГ.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
Происшествия
В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Вертолет Bell 406 разбился недалеко от Лаишево, тогда как связь с судном пропала в 6 километрах от Куйбышевского водохранилища.
Теннис
Российские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Румынией
Победитель противостояния получит путевку в финальный турнир Кубка Федерации с участием 12 сборных, который состоится 14–19 апреля в Будапеште.
Происшествия
Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Политика
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Футбол
Слуцкий спел перед футболистами «Рубина»
Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий исполнил песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь».
Экономика
Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
Экономика
Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль
421 компания в своих документах указала, что эпидемия может плохо повлиять на финансовые результаты.