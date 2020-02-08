Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства. Краткосрочные рейтинги РФ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.

Футбол Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей» Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.

Футбол ФК «Спартак» выиграл межсезонный турнир в Катаре Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили соперников из белградского "Партизана" в заключительном, третьем туре межсезонного турнира в Катаре с участием четырех команд.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Космос Российский центр начал подготовку четырёх астронавтов Индии Четыре индийских астронавта приступили к обучению в российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.

Здоровье Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.

Политика Премьер Украины заявил, что не давал оценку знаниям Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сказанные им слова о президенте Владимире Зеленском на совещании, записи с которого появились в YouTube, были вырваны с контекста и утверждает, что не давал оценку знаниям главы государства.

Шоу-бизнес Александр Друзь пожаловался на свою пенсию Напомним, что в недавнем времени телевизионная ведущая Елена Ханга заявила, что ей абсолютно не хватает пенсии, размер которой достигает 23 000 рублей.