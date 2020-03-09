Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

с чего всё началось

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, Москва «вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30».

Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 31 % Мировая цена на нефть марки Brent упала сразу на 31 %. Это случилось после информации о распаде сделки ОПЕК.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Экономика В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+ Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Происшествия 16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена.

Экономика Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Происшествия В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).

Экономика Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.