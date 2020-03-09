Энергетика
ВедомостиFitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, Москва «вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30».
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Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.РИА Новости03:13
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