Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию. Об этом говорится в отчете Fitch (есть у РБК).

Политика Путин допустил сокращение срока нерабочих дней Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в четверг допустил, что сроки объявленных из-за коронавируса нерабочих дней могут быть скорректированы в сторону сокращения.

Политика Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина» Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.

Технологии YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 10% Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Происшествия Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика В России продлят нерабочую неделю Напомним, Президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю в период с 30 марта по 5 апреля.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Политика Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».

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Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

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Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.