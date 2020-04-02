Коронавирус
РБКFitch спрогнозировал рецессию в России
Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию. Об этом говорится в отчете Fitch (есть у РБК).
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Энергетика
Цена российской нефти стала отрицательной
Экспортная цена российской нефти марки Urals стала отрицательной, сообщает агентство Argus.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
Путин допустил сокращение срока нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в четверг допустил, что сроки объявленных из-за коронавируса нерабочих дней могут быть скорректированы в сторону сокращения.
Экономика
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Политика
Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть
По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
Технологии
YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok
YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Общество
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Происшествия
Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице
В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
В России продлят нерабочую неделю
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю в период с 30 марта по 5 апреля.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах
Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Происшествия
В Приморье нашли почти всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда
Восемь из 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда, которые сбежали из аэропорта Владивостока, уже найдены, сообщил журналистам представитель правительства Приморья.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Армия и оружие
Трамп намерен подписать указ по борьбе со спекуляцией
Вашингтон, 3 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подпишет 3 апреля указ по борьбе со спекулянтами, скупающими средства индивидуальной защиты и антисептики в стране, заявил координатор по вопросам применения закона о продукции военного назначения Питер Наварро в ходе брифинга в Белом доме.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.