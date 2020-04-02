Коронавирус
РБКFitch спрогнозировал рецессию в России
Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию. Об этом говорится в отчете Fitch (есть у РБК).
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку
Игорь Орлов сегодня сделал заявление о том, что он подал в отставку с поста губернатора.
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Общество
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В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
Здоровье
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Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
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Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн
Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Происшествия
Сахалинские полицейские выявили незаконное приобретение и хранение краснокнижной рыбы
Ранее полицейским поступила оперативная информация, что вышеуказанный гражданин хранит на территории своего частного дома рыбу лососевых пород, добыча которой на территории России запрещена.
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Космос
Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина
Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро
Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Общество
«Теремок» может полностью закрыться из-за коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» не исключает полной остановки работы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Футбол
Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.