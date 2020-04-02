Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию. Об этом говорится в отчете Fitch (есть у РБК).

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Общество Лукашенко рассказал, как масло поможет в борьбе с коронавирусом Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что мог бы ввести чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса на территории республики, но не хочет «в эти игры играть».

Общество Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.

Происшествия В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Энергетика Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.

Кино Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.

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