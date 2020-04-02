Коронавирус

РБКРБКFitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию. Об этом говорится в отчете Fitch (есть у РБК).
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