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Саминвестор
Саминвестор

Fitch существенно улучшило прогноз по спаду ВВП России

Сегодня, 8 сентября 2020 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings существенно улучшило прогноз по спаду российской экономики в текущем году.В источнике
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Финмаркет

Fitch улучшило краткосрочные ожидания по рынку фосфатов, ухудшило прогноз по азотным удобрениям

Финмаркет01:42
Коммерсантъ

Fitch уточнило прогноз развития мировой экономики

Коммерсантъвчера в 13:52
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАССвчера в 06:37
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБКвчера в 07:52
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbesвчера в 07:13
RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русскомвчера в 09:34
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфаксвчера в 05:03

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Известия19:30
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
10

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

«Импортная вакцина будет доступна в России предположительно не ранее конца октября — первой декады ноября», — сказал РБК Миронович, не пояснив, какая именно зарубежная вакцина от гриппа будет доступна.
РБК00:00
16

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
РИА Новости18:20
16