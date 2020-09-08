Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах
Российская валюта усилит свои позиции по отношению к доллару в 2021 и 2022 годах. Такой прогноз дало рейтинговое агентство Fitch в сентябрьском исследовании перспектив глобальной экономики (есть у РБК).В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Подробнее о событии