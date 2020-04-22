Экономика

ИзвестияИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch
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Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»

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Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
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О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США

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Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

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Сусанин 11:00
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Здоровье

В Великобритании заявили о пике заболеваемости коронавирусом

Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом, утверждает местный министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Московский Комсомолец 09:00
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Общество

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"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5 процента", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

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Общество

Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
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Кино

18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»

Inc-news.ru вчера в 15:09
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Экономика

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы.
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации".
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Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
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Общество

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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
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Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу

Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 19 апреля в 13:45
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Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
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Премьеру сиквела «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру сиквела супергеройского фильма "Веном" на 2021 год, сообщает издание Variety.
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Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

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Ольга Бузова призналась, что пыталась родить от Дмитрия Тарасова

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В Ростовской области выявлено еще 54 случая заболевания коронавирусом

Всего в России на утро 21 апреля зафиксировано 52 763 случая заболевания, в том числе 5 642 — за последние сутки, выздоровело — 3 873, 453 – умерло.
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