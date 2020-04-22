Экономика

ИзвестияИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch
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Fitch прогнозирует падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

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Экономика

Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги

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Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц

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Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

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В Кургане COVID-19 заразился еще один медик

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Роспотребнадзор объяснил, почему молодёжь заражается коронавирусом

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Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля

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