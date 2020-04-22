Экономика
REGNUMFitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.Известия11:08
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