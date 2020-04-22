с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.

Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

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Общество Жертвы домашнего насилия просят защитить их в период карантина Оксана Пушкина, Ирина Роднина и другие активисты подчеркнули, что в период карантина и необходимости соблюдения самоизоляции жертвы домашнего насилия оказались заперты вместе со своими мучителями. 94

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 30

Энергетика Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".

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Происшествия В Иркутской области ищут двух мужчин и ребёнка, пропавших на зимнике Иркутск, 23 апреля 2020, 08:35 — REGNUM На севере Иркутской области спасатели с помощью вертолёта ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, пропавших на закрытом из-за потепления автозимнике.

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Общество Названа дата первых туров за рубеж После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа. 6

Энергетика Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+ Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. 10

Общество Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции Центральный Банк России (ЦБ) с февраля по начало апреля 2020 года зафиксировал более 2,2 тысячи поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии, а несколько крупных банков сообщили о росте числа мошенничеств против своих клиентов, сообщает РБК. 30

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 62

Общество В США две кошки заразились коронавирусом Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США. 38

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 46

Авто Land Rover презентовал гибридные Evoque и Discovery Sport С места до 100 км/ч Range Rover Evoque P300e разгоняется 6,4 секунды, Land Rover Discovery Sport P300e развивает ту же скорость за 6,6 секунды. 1

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 45

Биатлон Драчев раскритиковал новых тренеров сборной России по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает "Матч ТВ".

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Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1,1K