Экономика
КоммерсантъFitch прогнозирует падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падение ВВП России в 2020 году на 3,3%. По оценкам агентства, в условиях пандемии коронавируса COVID-19 мировой ВВП сократится на 3,9%, или на $2,8 трлн.
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.Известия11:08
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Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Политика
Центр «Проектория» внесли в список иноагентов
Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.
РБК 17:57
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Футбол
Александр Соболев описал «Спартак» тремя словами
Соболев перешёл в "Спартак" в январе 2020 года из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе "Спартака" принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одной голевой передачи и получил одну жёлтую карточку.
Чемпионат 17:53
Общество
Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории
Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.
РБК 15:37
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 8,6%
В ходе торгов на лондонской бирже ICE цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 8,6% в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.
Московский Комсомолец 08:56
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Общество
В Италии эпидемия пошла на спад: за сутки вылечились 2 943 человека
В Италии за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся — 2 943 человека, а также самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии — 2 384.
Евразия Daily 13:01
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Экономика
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Российская газета 17:01
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Футбол
Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.
Матч ТВ 15:30
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина
Московский Комсомолец 07:45
Здоровье
Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ 16:51
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Наука
Коронавирусную инфекцию связали с масштабным поражением эндотелия
Посмертный анализ методом электронной микроскопии выявил следы вирусных включений в клетках эндотелия (тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая все кровеносные и лимфатические сосуды, а также сердечные полости).
Naked Science 13:07
Происшествия
Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка
В суд направлено дело в отношении врача-нейрохирурга Детской областной больницы Калининградской области.
Pravda.Ru 12:30
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Наука
Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах
Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
ToDay News Ufa 10:15
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58