с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падение ВВП России в 2020 году на 3,3%. По оценкам агентства, в условиях пандемии коронавируса COVID-19 мировой ВВП сократится на 3,9%, или на $2,8 трлн.

Fitch прогнозирует падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Политика Центр «Проектория» внесли в список иноагентов Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.

Футбол Александр Соболев описал «Спартак» тремя словами Соболев перешёл в "Спартак" в январе 2020 года из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе "Спартака" принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одной голевой передачи и получил одну жёлтую карточку.

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Общество В Италии эпидемия пошла на спад: за сутки вылечились 2 943 человека В Италии за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся — 2 943 человека, а также самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии — 2 384.

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 13K

Футбол Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 469

Наука Коронавирусную инфекцию связали с масштабным поражением эндотелия Посмертный анализ методом электронной микроскопии выявил следы вирусных включений в клетках эндотелия (тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая все кровеносные и лимфатические сосуды, а также сердечные полости). 1

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 59

Наука Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный. 33