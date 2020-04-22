Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

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