Экономика

ИзвестияИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch
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Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
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Происшествия

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В России назвали способ остановить распространение коронавируса

Если же в субъектах не удастся побороть распространение коронавируса, то ситуация может выйти из-под контроля, заявила доцент.
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Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

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Нефть WTI поднялась в цене на 25%

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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

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Инициатору сноса памятника Коневу в Праге предоставили охрану

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Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
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Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева раскрыла размер своей пенсии

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Авторынок России может упасть на 50%

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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

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В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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