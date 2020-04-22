Экономика
REGNUMFitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.Известия11:08
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РБК 11:14
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Живая Кубань вчера в 07:30
Футбол
Дмитрий Тарасов: «„Локомотив“ для меня – не какая-то красная тряпка»
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к «Локомотиву».
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Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
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ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
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Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
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