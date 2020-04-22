Экономика
ИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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с чего всё началось
Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.Известия11:08
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Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России.
Коммерсантъ 11:06
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07
Экономика
Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области.
Kursk.com 04:03
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн умер от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн в Москве скончался в больнице в Коммунарке из-за коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 14:07
Общество
Волочкова осталась без денег на еду из-за мошенников
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников.
Народные новости 13:00
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 06:22
Здоровье
Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Общество
В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.
RT на русском 13:21
Общество
В ВОЗ заявили, что коронавирус пришел в мир надолго
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства оставаться бдительными, поскольку большая часть населения Земли остается уязвимой к коронавирусу и COVID-19 останется в мире надолго.
Петербургский дневник 13:56
Шоу-бизнес
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объяснила воссоединение родителей
Instagram Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут объяснила воссоединение разведенных родителей во время карантина.
РЕН ТВ 10:55
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета 11:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском 13:39
Энергетика
У США возникли новые проблемы с нефтью
Новые проблемы с нефтью возникли у США.
Lenta.ru 12:46
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Интерфакс вчера в 15:30
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся.
РИА Новости 08:15
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
Политика
Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса
Ранее американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 06:44
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33