Экономика

ИзвестияИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch
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Известия11:08

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Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»

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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
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Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

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Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России.
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Политика

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Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07
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Экономика

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

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Общество

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По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области.
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%

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Общество

Врач московского госпиталя ветеранов войн умер от коронавируса

Врач госпиталя для ветеранов войн в Москве скончался в больнице в Коммунарке из-за коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 14:07
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Общество

Волочкова осталась без денег на еду из-за мошенников

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников.
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Общество

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Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
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Здоровье

Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом

Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
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Общество

В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.
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В ВОЗ заявили, что коронавирус пришел в мир надолго

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Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
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Авто

Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета 11:00
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском 13:39
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Энергетика

У США возникли новые проблемы с нефтью

Новые проблемы с нефтью возникли у США.
Lenta.ru 12:46
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Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Интерфакс вчера в 15:30
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Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся.
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Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
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Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

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Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
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Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса

Ранее американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 19 апреля в 13:45
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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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