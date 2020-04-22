с чего всё началось

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Общество Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. 120

Политика ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России. 309

Политика Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. 12

Экономика Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. 695

Общество Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области. 20

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 53

Общество Врач московского госпиталя ветеранов войн умер от коронавируса Врач госпиталя для ветеранов войн в Москве скончался в больнице в Коммунарке из-за коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы. 206

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19. 63

Здоровье Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом. 13

Общество В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков «По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении. 796

Общество В ВОЗ заявили, что коронавирус пришел в мир надолго Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства оставаться бдительными, поскольку большая часть населения Земли остается уязвимой к коронавирусу и COVID-19 останется в мире надолго.

Шоу-бизнес Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объяснила воссоединение родителей Instagram Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут объяснила воссоединение разведенных родителей во время карантина.

Здоровье Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина. 2

Авто Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.

Общество Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются. 9

Общество Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся. 14

Авто Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 46