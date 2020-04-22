Экономика

ИзвестияИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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с чего всё началось
Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch
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