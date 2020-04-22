с чего всё началось

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

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Технологии Magic Leap сокращает половину рабочих мест в рамках крупной реструктуризации Magic Leap, стартап по разработке одноименного комплекта устройств дополненной реальности, который привлек более двух миллиардов долларов США от крупных инвесторов (включая Alphabet и Alibaba Group), по словам источников, сокращает примерно половину своих рабочих мест в рамках крупной реструктуризации.

Экономика Антон Силуанов отметил Нижегородскую область Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил Нижегородскую область среди регионов с высоким уровнем контрактации и использования ресурсов мартовской дотации на борьбу с пандемией коронавируса. 9

Общество Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19 Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом. 18

Авто Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 46

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 19

Здоровье Врач дал рекомендации по профилактике инсульта По словам специалиста, в основе профилактики стоит здоровый образ жизни: правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, здоровый, полноценный сон и отказ от вредных привычек.

Политика Украина ликвидирует «Укроборонпром» «Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.

Происшествия Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. 168

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 12K

Общество Назван главный способ распространения коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом. 15

Космос На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы» Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 2

Общество Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших. 93