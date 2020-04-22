с чего всё началось

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Здоровье Эпидемия гриппа в России закончилась По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института. 5

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 123

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Экономика Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5% Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. 3

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Экономика Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц. 731

Здоровье В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус "Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram. 33

Общество Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19 Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом. 45

Шоу-бизнес Певица Слава поправилась и станцевала в одних трусах В доказательство своих слов артистка станцевала перед камерой в короткой майке и трусах, показав действительно стройную фигуру и получив множество комплиментов в комментариях от преданных поклонников. 12

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Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 882

Общество В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса "Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении. 3

Общество Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории По последним данным, жертвами COVID-19 стали 0,002% населения Земли (исходя из данных о 178 тыс. погибших, сейчас по данным университета Хопкинса их более 182 тыс.).

Кино В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник» В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году. 2

Политика Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 6