Экономика
ИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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с чего всё началось
Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.Известия11:08
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Здоровье
Эпидемия гриппа в России закончилась
По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института.
News.ru 15:16
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Экономика
Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
Единоборства
Александр Емельяненко постригся налысо по примеру Рамзана Кадырова
Во вторник, 21 апреля, Кадыров побрился налысо, призвав остальных мужчин последовать его примеру после просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские.
Metaratings 15:40
Экономика
Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.
Известия 15:39
Шоу-бизнес
Певица Слава поправилась и станцевала в одних трусах
В доказательство своих слов артистка станцевала перед камерой в короткой майке и трусах, показав действительно стройную фигуру и получив множество комплиментов в комментариях от преданных поклонников.
Экспресс газета 07:36
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
РИА Новости 06:31
Общество
Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории
По последним данным, жертвами COVID-19 стали 0,002% населения Земли (исходя из данных о 178 тыс. погибших, сейчас по данным университета Хопкинса их более 182 тыс.).
РБК 15:37
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Политика
Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Транспорт
В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков
В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Государственный долг Соединенных Штатов может достигнуть небывалых значений по окончании пандемии.
ToDay News Ufa 20 апреля в 01:13