с чего всё началось

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Общество Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», после пандемии коронавируса. 312

Общество Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года «Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении. 262

Культура Сериал «Король Тигров» от Netflix набрал за день 4,5 млн просмотров Лос-Гатос, США, 21 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Рекордное количество просмотров среди стриминговых проектов получил за последнюю неделю документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» от компании Netflix.

Единоборства Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова. 32

Политика Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах. 821

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 74

Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте. 2

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 13K

Космос В ногу со временем Внимание читателей сосредоточилось на сценарии под названием Lock Step («в ногу»).

Здоровье Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. 44

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 155

Экономика США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+ США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.

Интернет WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo. 3

Наука В Крыму впервые обнаружили окаменелости китов с Кавказа 14–10 миллионов лет назад, в миоцене, на месте Черного, Каспийского и Аральского морей находилось Сарматское море, а Крым и Кавказ были его островами.

Кино В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник» В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году. 4

Общество АТОР назвал сроки возобновления туров за рубеж В АТОР сообщили, что первые туры после окончания пандемии коронавируса начнутся не ранее 1 августа. 4