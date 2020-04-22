Экономика
ИзвестияFitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете. Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками.
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с чего всё началось
Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.Известия11:08
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Общество
Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», после пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:34
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Культура
Сериал «Король Тигров» от Netflix набрал за день 4,5 млн просмотров
Лос-Гатос, США, 21 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Рекордное количество просмотров среди стриминговых проектов получил за последнюю неделю документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» от компании Netflix.
REGNUM вчера в 01:59
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Единоборства
Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 07:50
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Шоу-бизнес
Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию
Uznayvse.ru 07:47
Космос
В ногу со временем
Внимание читателей сосредоточилось на сценарии под названием Lock Step («в ногу»).
Индикатор вчера в 09:00
Здоровье
Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
Live24 12:20
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Игры
СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X
Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
CyberSport.ru 12:03
Экономика
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом, скончавшихся в Москве, увеличилось с 261 до 288.
Интерфакс 16:48
Интернет
WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков
В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo.
Rambler News Service вчера в 03:37
Наука
Где время идет быстрее, когда оно закончится и кто живет в прошлом
Кстати, Большой взрыв и запуск всех процессов формирования вселенной разделяет так называемое планковское время - квант времени, самое малое значение.
Популярная механика 09:16
Наука
В Крыму впервые обнаружили окаменелости китов с Кавказа
14–10 миллионов лет назад, в миоцене, на месте Черного, Каспийского и Аральского морей находилось Сарматское море, а Крым и Кавказ были его островами.
N+1 12:31
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия 18:28
Кино
Сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон
Афиша Daily 15:20
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости 09:17
Общество
АТОР назвал сроки возобновления туров за рубеж
В АТОР сообщили, что первые туры после окончания пандемии коронавируса начнутся не ранее 1 августа.
МИР 24 18:04
Политика
Песков назвал чушью сообщения о ссоре Путина с саудовским принцем
RT на русском 08:59
Здоровье
Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа
Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru 18:09