Экономика

СаминвесторСаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5%

26 мая 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 3,3% до 5%. Агентство пересмотрело в сторону ухудшения и прогнозы по многим другим странам.
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Насколько мы станем беднее? Новые оценки предполагают падение доходов к уровню 2011 года

Forbes01:26

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфаксвчера в 09:56

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ruвчера в 12:25

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Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русскомвчера в 10:28

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАССвчера в 10:15

Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

РБКвчера в 16:41
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
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Происшествия

Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
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Происшествия

В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности

РБК 04:03
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Происшествия

Пропавшую иркутянку нашли мертвой на Александровском тракте

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Общество

В Ростовской области уточнили возраст новых носителей SARS-CoV-2

Новые случаи заражения за сутки подтверждены в 22 городах и районах.
REGNUM 25 мая в 04:17
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
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Общество

Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2023 года

Компания Take-Two планирует потратить 89,2 миллиона долларов на маркетинг своих игр в 2024 финансовом году (апрель 2023 — март 2024).
Матч ТВ 04:06
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Армия и оружие

Кедми предсказал военный ответ России на удар США

MOS.news 04:57
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Авто

Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России

Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 05:18
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Путешествия

В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
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Политика

Шрёдер назвал «карликом» посла Украины и отверг его критику

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер напомнил, что считает бессмысленными санкции в условиях глобального кризиса, и добавил, что критика посла Украины на этот счет никого не интересует.
ТАСС 04:11
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Общество

Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
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Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Авто

BMW раскрыла рестайлинговый 5-Series

Компания BMW раскрыла рестайлинговое семейство 5-Series, показав обновленные седан и универсал.
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Хоккей

Стал известен формат возобновления НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд.
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Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

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Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
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Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом

В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
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Политика

На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

REGNUM 06:09
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley

Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской "дочки" банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации.
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Армия и оружие

Назван срок поставки авиаракет «Бронебойщик» в российскую армию

Москва, 27 мая 2020, 12:56 — REGNUM Поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в армию России запланированы на 2021 год заявил исполнительный директор предприятия — разработчика «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
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Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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