Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.