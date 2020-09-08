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Саминвестор
Саминвестор

Fitch существенно улучшило прогноз по спаду ВВП России

Сегодня, 8 сентября 2020 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings существенно улучшило прогноз по спаду российской экономики в текущем году.В источнике
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Финмаркет

Fitch улучшило краткосрочные ожидания по рынку фосфатов, ухудшило прогноз по азотным удобрениям

Финмаркет01:42
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАССвчера в 06:37
RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русскомвчера в 09:34
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБКвчера в 07:52
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbesвчера в 07:13
Коммерсантъ

Fitch уточнило прогноз развития мировой экономики

Коммерсантъвчера в 13:52
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфаксвчера в 05:03

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Кому-то навязали страховку при снятии пенсии, другим заявили, что отказаться от такой услуги нельзя после подписания документов на нее, третьи просто потеряли время из-за стараний менеджеров.
Телеканал 360°23:47
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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