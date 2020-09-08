«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Кому-то навязали страховку при снятии пенсии, другим заявили, что отказаться от такой услуги нельзя после подписания документов на нее, третьи просто потеряли время из-за стараний менеджеров.