Экономика
КоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
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Гаджеты
Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня 07:52
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35
Происшествия
Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите
Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.
ZAB.RU 20:48
Политика
Песков объяснил ссылку на еще не принятую поправку к Конституции
Ссылка к еще не принятой поправке к Конституции в одном из законопроектов президента полностью законна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Версия.Инфо 09:34
Здоровье
Эксперты из Минздрава РФ приедут в Забайкалье из-за коронавируса
Глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил в Забайкалье группу экспертов из-за роста распространения коронавируса.
Забайкальский рабочий 19:50
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Происшествия
В Кузбассе повар получил срок за призывы к терроризму
Молодой человек, работающий поваром в одном из городских кафе, обсуждал одну из статей и разместил в Интернете комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления.
Российская газета 08:47
Здоровье
Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции
Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
Мослента 11:30
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Коммерсантъ 05:33
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»
Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
ГЛАС.RU 08:57
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Общество
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.
РБК 17:02
Кино
Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет сиквел «Лабиринта» Джима Хенсона
Игромания.ру 12:43
Общество
Собака месяцами ждала в больнице умершего от COVID-19 хозяина
Отмечается, что жителя Уханя госпитализировали с COVID-19 в феврале. Собака последовала за ним и каждый день ждала его в больнице.
РЕН ТВ 22:48
Здоровье
Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме.
РБК 22:07
Политика
Парад Победы в Москве пройдёт 24 июня
БрянскToday 08:04
Политика
Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня
Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Известия 15:47
Авто
Шесть автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Тарантас Ньюс 24 мая в 06:30
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Наука
Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов
По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
ToDay News Ufa вчера в 12:46
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Vprognoze.ru вчера в 12:47