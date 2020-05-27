Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.

Автоспорт В Audi отстранили Абта от всех соревнований The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам. 1

Происшествия Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 4

Космос Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости. 23

Происшествия В Кузбассе повар получил срок за призывы к терроризму Молодой человек, работающий поваром в одном из городских кафе, обсуждал одну из статей и разместил в Интернете комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления. 21

Хоккей Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом» Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.

Общество Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.

Общество Собака месяцами ждала в больнице умершего от COVID-19 хозяина Отмечается, что жителя Уханя госпитализировали с COVID-19 в феврале. Собака последовала за ним и каждый день ждала его в больнице.

Здоровье Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме. 3

Политика Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Наука Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории. 23

Технологии Сбой произошел в работе Twitter Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.