Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксFitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%. Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).
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Насколько мы станем беднее? Новые оценки предполагают падение доходов к уровню 2011 года

Forbes01:26

Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

РБКвчера в 16:41

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАССвчера в 10:15

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъвчера в 12:09

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русскомвчера в 10:28

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ruвчера в 12:25

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфаксвчера в 09:56
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Происшествия

В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
5
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
7
Общество

В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем

С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
40
Футбол

«Ротор» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Metaratings вчера в 07:28
Армия и оружие

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
Известия вчера в 22:27
8
Общество

Обнародована актуальная информация о коронавирусе на утро 27 мая

К утру 27 мая общее число инфицированных перевалило за 5,5 миллионов человек.
Shraibikus News 01:41
1
Политика

Посол Украины заявил об «ударе в лицо» от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник остался возмущен желанием немецких политиков снять санкции с России, назвав эту инициативу «ударом в лицо украинцам».
ФАН 00:50
5
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
886
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты. Об этом говорит статистика Центрального Банка России.
Piter.tv вчера в 03:53
1,5K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
504
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2,1K
Технологии

Юваль Харари предупредил о появлении алгоритмов-расистов

В интервью РБК израильский историк Юваль Харари отметил, что алгоритмы, которые программисты создают для анализа поведения людей, часто являются предвзятыми.
РБК 00:14
2
Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
230
Политика

Путин предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля

РИАМО вчера в 08:29
37
Общество

Попова рассказала, сколько продлится масочный режим

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.
Москва 24 25 мая в 10:48
3,6K
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,3K
Футбол

Стало известно, за какие слова Гулиева перевели в «Спартак-2»

Как сообщает журналист Иван Карпов, главный тренер Доменико Тедеско во время разбора матча с «Оренбургом» произнес фразу «Несмотря на отсутствие лидеров: Кутепова, Гулиева, Зобнина, мы выиграли».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 01:11
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
664
Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru 25 мая в 19:28
55
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
4
Экономика

У омского ЛВЗ «ОША» сменился конкурсный кредитор

Добавим, что 14 января 2020 года ЛВЗ «ОША» признали банкротом. Было введено конкурсное производство.
Город55.ру 01:51
1
Здоровье

Четыре случая COVID-19 зарегистрировали сегодня в Сахалинской области

Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтвердили в Сахалинской области.
АСТВ 00:11
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,1K
Общество

Путин подписал закон о реформе ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 25 мая в 08:18
110
Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily вчера в 08:10
60
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
1,4K
Футбол

Сезон в Италии возобновится 13 июня

Пресс-служба серии А опубликовала заявление, подтверждающее план возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:56
Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 21:57
96
Гаджеты

Первый 48-дюймовый 4K OLED-телевизор LG поступит в продажу в июне

Новинка поступит в продажу в Соединённых Штатах в конце июня по цене $1499.
3DNews 00:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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