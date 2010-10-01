Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

РБК16:41

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфакс09:56

Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%

Комсомольская правда11:34

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъ12:09

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русском10:28

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАСС10:15

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ru12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
307
Технологии

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
4
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
428
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС вчера в 06:40
87
Здоровье

Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
52
Футбол

Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском 12:49
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
2K
Гаджеты

Realme представила удешевленный вариант смартфона Realme 6

Отличаются Realme 6s и Realme 6 камерами. В новинке основной датчик на 48 Мп против 64 Мп у старшей версии. Также новый смартфон лишили NFC.
Astera 16:11
Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
60
Общество

В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с ранее диагностированной пневмонией и положительным результатом тестирования на коронавирус, сообщил оперштаб.
Ведомости 15:02
204
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Граффити-портрет Иосифа Бродского, который появился накануне напротив Дома Мурузи в Петербурге, замазали белой штукатуркой.
Российская газета вчера в 06:29
505
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
5K
Общество

Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили

В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование.
РБК 09:52
159
Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
133
Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Если размер пенсии россиян не превышает два МРОТ, то их ожидает новая льгота.
Соловей.Инфо вчера в 02:39
176
Политика

В Германии назвали Россию победительницей в случае выхода США из ДОН

Подчеркивается, что между Россией и США возникали разногласия по ДОН, однако Трамп, судя по всему, пошел на поводу у критиков, которые утверждали, что договор не нужен США с учетом наличия продвинутых спутников слежения.
Взгляд.ру 14:18
Политика

Повестку для допроса Порошенко следователи вручили его супруге

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опровергло заявление защиты бывшего президента страны Петра Порошенко о том, что его супруге не были вручены повестки для его допроса.
ТАСС 15:12
12
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
2,1K
Хоккей

Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно

Регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ завершен досрочно, плей-офф пройдет в формате из 24 команд, но при условии, что появится возможность возобновить матчи, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
РИА Новости 16:49
Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука вчера в 09:54
3
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
628
Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
3K
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва вчера в 04:31
277
Здоровье

Главврач ЦГБ Ростова рассказал о пациентах с коронавирусом

Стало известно, что более 10 пациентов находятся в реанимации, 15 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.
Rostov gazeta 06:45
35
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
77
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
8
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
184
Здоровье

В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды

В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:56
1
Спорт

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
5
Общество

В Петербурге утроилось суточное количество госпитализаций

Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 19:43 — REGNUM В Петербурге ежедневно кладут в больницу по 670 человек, а не по 200−300, как раньше, что власти связывают с последствиями майских праздников на фоне распространения коронавируса.
REGNUM 12:43
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное