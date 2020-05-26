Экономика
КоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Игры
«Ведьмак 3» повышенной чёткости – появился ролик новой версии мода The Witcher 3 HD Reworked Project
Энтузиаст Halk Hogan PL опубликовал ролик модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Фигурное катание
Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса
Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport 03:00
Здоровье
Олег Костин: «Растет число заболевших ковидом в тяжелой форме»
С начала года в Саратовской области лечение от мышиной лихорадки получили около ста жителей.
Взгляд-инфо 12:36
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Здоровье
Куйвашева спросили: «Когда вы поймете, что ваши ограничения бесполезны?» Что ответил губернатор
Губернатор Евгений Куйвашев в Instagram ответил подписчику, который заявил, что от ограничений нет толку, и потребовал отказаться от особых мер по борьбе с коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 09:45
Происшествия
Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Экономика
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru 09:49
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Космос
Десятки тысяч конусов. Ученые раскрыли тайну загадочных структур на Марсе
Внутри создали два вида атмосферного давления: 7 миллибар – как на Марсе и 1000 миллибар – характерное для Земли.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:12
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
Здоровье
Алексей Дюмин проинспектировал ремонт детской поликлиники в Туле
Поликлиника обслуживает более 14 тысяч маленьких туляков, 20 детских садов и 12 школ.
Тульские СМИ 08:07
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Здоровье
В Курской областной больнице ушли на больничный 230 работников
О ситуации с заболеваемостью среди сотрудников сообщил главврач Курской областной клинической больницы Дмитрий Поляков С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 129 медицинских работников больницы.
Kursk.com 06:25
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Экономика
Россия запретила импорт бензина
Правительство РФ ввело временный запрет на импорт топлива в Россию.
DP.RU вчера в 07:07
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей
Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой, заявил в Instagram, что приобрел новую машину.
Московский Комсомолец 02:28
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Китайский концерн Chery успешно зарегистрировал на территории РФ новый товарный знак и знак обслуживания - "CheryExeed".
Новые автомобили вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Звезды вступились за мать-веганку, не кормившую ребенка мясом
За Светлану Кондрашкину – мать маленькой Элины – вступились российские звезды.
Киноафиша России 03:16