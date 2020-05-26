Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
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