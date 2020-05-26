Экономика
КоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
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Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Газета.Ru 05:46
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля
Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
Эхо Москвы 11:32
Финансы
Банки России ввезли в страну рекордную сумму долларов
Ввоз наличных евро в марте 2020 года стал в три раза больше по сравнению с февралем, эти объемы сопоставимы с поставками европейской валюты, которые фиксировали в течение прошлого года.
ПолитРоссия 03:09
Армия и оружие
Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео
Lenta.ru вчера в 17:51
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Политика
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Общество
Пробные ЕГЭ пройдут без школьников
В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Экономика
Эмбарго на ввоз бензина в Россию: суть запрета
Правительство запретило ввозить в Россию иностранное топливо.
НТВ вчера в 13:20
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru 06:50
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Например, если сравнить площадь территорий, изображение которой можно получить за один наблюдательный полет, то для Калининградской области это может быть до 98 процентов всей территории, а для Аляски за один наблюдательный полет можно получить не более 3 процентов наблюдаемой территории.
РИА Новости 09:01
Происшествия
Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы
Чертановский суд Москвы во вторник арестовал троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе.
ТАСС 10:02
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Курс евро потерял почти 36 копеек и оказался на отметке 77,72 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:50
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Общество
Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»
Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей.
Известия вчера в 19:36
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Экономика
Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов
Вчера американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения.
Финмаркет 10:29
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42