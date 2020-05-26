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Политика Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.

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