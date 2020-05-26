Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
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Fitch: падение российского ВВП составит 5% по итогам года из-за COVID-19

Газета.Ru10:49

Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%

Комсомольская правда11:34

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъ12:09

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ru12:25

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русском10:28

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАСС10:15

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфакс09:56
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество

Возраст начисления надбавки к пенсии предложили понизить

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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

Президент Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РБК 15:09
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Общество

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В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
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Студентка МГУ потребовала от Садовничего уволить преподавателя, которого она обвиняла в домогательствах

Дождь 14:04
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США планируют новые санкции против «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
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Общество

Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России

В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК вчера в 05:14
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Политика

В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма

Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль вчера в 18:51
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Энергетика

Грузия получила скидку на российский газ

Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год).
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Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC

В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала рождение своей дочери Тильды в новом клипе

Светлана Лобода выпустила в свет новый видеоклип "Мой".
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Общество

Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020

«Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.
Таймырский телеграф 02:04
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Газета.Ru 12:04
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Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Спорт

Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
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Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
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Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
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Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
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Армия и оружие

Hot Cars составило список самой странной техники России

Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
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Компактвэн Fiat 500L не получит преемника

В компании рассказали, что актуальное поколение будет последним и компактвэн не получит преемника в связи с выходом Fiat 500X.
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