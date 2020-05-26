Экономика
КоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
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Общество
Возраст начисления надбавки к пенсии предложили понизить
РИА Оренбуржье вчера в 05:25
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам
Президент Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РБК 15:09
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
Общество
Студентка МГУ потребовала от Садовничего уволить преподавателя, которого она обвиняла в домогательствах
Дождь 14:04
Политика
США планируют новые санкции против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
Общество
Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России
В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК вчера в 05:14
Политика
В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма
Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль вчера в 18:51
Энергетика
Грузия получила скидку на российский газ
Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ 15:13
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала рождение своей дочери Тильды в новом клипе
Светлана Лобода выпустила в свет новый видеоклип "Мой".
ИА InterMedia 09:05
Общество
Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020
«Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.
Таймырский телеграф 02:04
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Спорт
Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
Metaratings 12:38
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Футбол
Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Свободная Пресса 10:30
Шоу-бизнес
Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка
Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru вчера в 15:41
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
Авто
Компактвэн Fiat 500L не получит преемника
В компании рассказали, что актуальное поколение будет последним и компактвэн не получит преемника в связи с выходом Fiat 500X.
SpeedMe 04:54