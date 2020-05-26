Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
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России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ru12:25

Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%

Комсомольская правда11:34

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфакс09:56

Fitch: падение российского ВВП составит 5% по итогам года из-за COVID-19

Газета.Ru10:49

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русском10:28

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАСС10:15

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъ12:09
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Политика

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
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Lenta.ru 01:57
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Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

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Газета.Ru 04:09
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После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
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Коммерсантъ 10:54
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
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Экономика

Эксперты: импорт в апреле обвалился и восстановится не скоро

Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья составила в апреле около $15 млрд, снизившись на рекордные 20% к апрелю прошлого года.
Газета.Ru 15:14
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На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II

В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
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Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

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Как рассказал «Прайм» IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, бюджетные смартфоны, которые бы полностью соответствовали запросам пользователей, можно найти в ценовой категории «до 10 тысяч рублей».
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Первый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции.
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
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Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

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СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

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27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»

Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
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