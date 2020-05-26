Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Еще в конце апреля аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 3,3%, а в начале апреля — на 1,4%.
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Подробнее о событии

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ru12:25

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфакс09:56

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъ12:09

Fitch: падение российского ВВП составит 5% по итогам года из-за COVID-19

Газета.Ru10:49

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русском10:28

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАСС10:15

Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%

Комсомольская правда11:34
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Происшествия

Полковника ФСО арестовали по обвинению в мошенничестве

Фото: duma.gov.ru 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО России полковника Дмитрия Ширенова.
Legal.Report вчера в 02:55
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Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
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Спорт

Призер ОИ-2014 Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское

Аргументы и Факты 12:19
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
РИА Новости 12:01
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Здоровье

В Татарстане ограничения по коронавирусу могут снизить через неделю

Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Казань 06:20
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Здоровье

Офтальмолог оценила влияние коронавируса на зрение

Коронавирус способен поражать слизистую оболочку глаза и приводить в ряде случаев к появлению конъюнктивита, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Rambler News Service 10:27
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Общество

Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников

После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 12:24
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
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Фигурное катание

Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport 03:00
Космос

Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной

В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Происшествия

Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

RT на русском 10:08
Экономика

Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев

Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
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Экономика

На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными

Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
Украина.ру вчера в 09:20
Политика

Песков объяснил ссылку на еще не принятую поправку к Конституции

Ссылка к еще не принятой поправке к Конституции в одном из законопроектов президента полностью законна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Версия.Инфо 09:34
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Шоу-бизнес

Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

VSE42.RU вчера в 02:08
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей

Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой, заявил в Instagram, что приобрел новую машину.
Московский Комсомолец 02:28
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10

Dota2.ru вчера в 15:03
Политика

МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США

МИД прокомментировал и заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что для наведения своего высокоточного оружия Россия якобы осуществляет с воздуха аэросъемку "критической инфраструктуры" США и стран ЕС.
Российская газета 11:59
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