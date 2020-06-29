с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Авто Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер» Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления. 10

Шоу-бизнес Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей Каково же было удивление певца, когда рэпер Тимати подарил Мартину шикарный мотоцикл за 100 тысяч рублей.

Происшествия Руководитель поронайской аптеки присвоила 2,5 миллиона рублей Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 44-летней жительницы Поронайска в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, вверенных виновному в крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).

Здоровье Названо число предотвращенных смертей от коронавируса в России Специалисты учитывали число смертей от COVID-19, а также сведения о кончине россиян, для которых коронавирус зафиксирован как сопутствующая причина смерти. 21

Происшествия Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.

Финансы Рынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи. 174

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 18

Кино Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс» Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен. 8

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,4K

Политика Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. 218

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 298