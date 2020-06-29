Экономика
КоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.Коммерсантъ11:30
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Общество
В Приморье заработают музеи и выставки. Объявлено о снятии ограничений
По словам губернатора Приморья, сложившаяся эпидситуация в регионе позволяет снять часть ограничений.
Konkurent.ru 06:07
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ 27 июня в 08:20
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей
Каково же было удивление певца, когда рэпер Тимати подарил Мартину шикарный мотоцикл за 100 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 15:18
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
Происшествия
Руководитель поронайской аптеки присвоила 2,5 миллиона рублей
Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 44-летней жительницы Поронайска в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, вверенных виновному в крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).
Сахалин.Инфо 19:41
Технологии
Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США
По мнению журналистов из китайского издания Sohu, созданный россиянами агрегат «может стать проблемой для США» .
Live24 06:15
Здоровье
Названо число предотвращенных смертей от коронавируса в России
Специалисты учитывали число смертей от COVID-19, а также сведения о кончине россиян, для которых коронавирус зафиксирован как сопутствующая причина смерти.
Live24 07:42
Происшествия
Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon
Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.
Газета.Ru 16:29
Финансы
Рынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 12:05
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru вчера в 03:49
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Кино
Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США
Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.
ИА Красная Весна 17:53
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Армия и оружие
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Политика
Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
Общество
Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово
Не вижу никакого злого умысла в этом.
Комсомольская правда 15:57
Общество
Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат
Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05