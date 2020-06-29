с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Общество Названо число выявленных штаммов коронавируса в России В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова. 226

Политика В Кремле посчитали эффективным многодневное голосование Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опыт минувших дней показывает эффективность голосования, растянутого на несколько дней.

Политика ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.

Происшествия В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня. 3

Спорт Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о высказываниях Австралийской радиовещательной компании (ABC), посчитавшей шахматы расистским видом спорта. 1

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. 311

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 20

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям. 5

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News. 205

Политика Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Политика Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии. 203

Политика Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа» Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда". 242