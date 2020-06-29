Экономика
КоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.Коммерсантъ11:30
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество
Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
Экономика
Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
REGNUM 14:05
Армия и оружие
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
Футбол
Главное дерби страны: ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках 25-го тура РПЛ
Московские ЦСКА и "Спартак" встретятся в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 17:31
Общество
Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 07:12
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
Политика
Белый дом проведет брифинг про якобы «сговор» России с талибами
Белый дом во вторник проведет брифинг для группы демократов по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением "Талибан", сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера.
РИА Новости 19:25
Космос
Эксперт: Кремль готовится к параду планет
Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 27 июня в 21:00
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Общество
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Общество
Минсоцзащиты Забайкалья объяснило длительность рассмотрения заявлений на выплаты детям
Как скоро будут получены данные, зависит не только от специалистов минсоцзащиты, но и от специалистов других ведомств.
Чита.Ру 08:56
Общество
Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Политика
Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не знает пока, когда будут открыты границы, закрытые из-за пандемии.
Парламентская газета 07:35
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Политика
Через банк «Газпрома» в Белоруссии отмыли 640 млн долларов
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об отмывании через «дочку» банка «Газпрома» – Белгазпромбанк – 640 млн долларов.
Капитал страны 07:34
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Политика
Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию
Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.
REGNUM 19:23
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Происшествия
Петербуржцы пожаловались на запах гари
Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
Телеканал Санкт-Петербург 18:43
Происшествия
При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека
В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru 14:34
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30