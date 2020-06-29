с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Экономика Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.

Общество Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек. 38

Гаджеты Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки. 1

Политика Белый дом проведет брифинг про якобы «сговор» России с талибами Белый дом во вторник проведет брифинг для группы демократов по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением "Талибан", сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера.

Космос Эксперт: Кремль готовится к параду планет Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU. 6

Общество В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек. 21

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 150

Общество Минсоцзащиты Забайкалья объяснило длительность рассмотрения заявлений на выплаты детям Как скоро будут получены данные, зависит не только от специалистов минсоцзащиты, но и от специалистов других ведомств.

Общество Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 17

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 85

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 17

Политика Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.