Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал
 главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.
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