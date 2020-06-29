Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%

Интерфакс 6

Агентство Fitch ожидает, что экономика России в текущем году упадет на 5,8%. Ранее оно прогнозировало снижение ВВП на 5%. Прогноз был скорректирован в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом (что именно имеется в виду, не уточняется), а также сокращением производства нефти в рамках сделки ОПЕК+.