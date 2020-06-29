Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%
Агентство Fitch ожидает, что экономика России в текущем году упадет на 5,8%. Ранее оно прогнозировало снижение ВВП на 5%. Прогноз был скорректирован в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом (что именно имеется в виду, не уточняется), а также сокращением производства нефти в рамках сделки ОПЕК+.В источнике
С чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.
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