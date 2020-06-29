Экономика

КомпанияКомпанияFitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%

Агентство Fitch ожидает, что экономика России в текущем году упадет на 5,8%. Ранее оно прогнозировало снижение ВВП на 5%. Прогноз был скорректирован в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом (что именно имеется в виду, не уточняется), а также сокращением производства нефти в рамках сделки ОПЕК+.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал
 главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.
Коммерсантъ11:30

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Fitch: в 2020 году ВВП Италии снизится на 9,5%

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News.ru11:06

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

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Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 году

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Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

Газета.Ru10:53

Fitch сохранило прогнозы для большинства курсов валют и нефтяных цен

Финмаркет11:38

Fitch сохранило прогноз снижения мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6%

ТАСС10:31
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Хоккей

Новое тестирование в НХЛ выявило 15 случаев заражения коронавирусом

Согласно сообщению Национальной Хоккейной Лиги, из 1450 игроков было выявлено 15 заболевших спортсменов.
CT news 19:57
Общество

Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово

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Комсомольская правда 15:57
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Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой

Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
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Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
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Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
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Общество

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ вчера в 23:40
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
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Экономика

В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года

Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.
REGNUM 21:48
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru 21:52
Общество

61 новый случай коронавируса зафиксирован в Забайкалье за сутки

Количество заражений коронавируса выросло в Забайкальском крае за сутки ещё на 61 — до 3 161 случая, сообщила 30 июня руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на встрече с предпринимателями.
Чита.Ру 21:04
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Авто

Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo

Новый Volkswagen Polo получил кузов лифтбек, теперь автомобиль имеет большие возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
МедиаРязань 10:32
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
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Общество

Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
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Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
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Общество

Музеи и выставки в Приморье возобновят работу с 30 июня

Музеям и выставкам в Приморье будет разрешено возобновить работу с 30 июня.
ТАСС 05:54
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Футбол

Болельщицу ФК «Уфа» признали самой красивой

Болельщица футбольного клуба «Уфа» Ксения Кутуева была признана самой красивой по итогам прошедшего тура Российской Премьер-лиги.
News102.ru 15:12
Технологии

Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США

Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело 03:51
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
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Общество

Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
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Здоровье

Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые

Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс 18:41
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Экономика

Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть из-за пандемии

Количество новых бизнес-центров, которые строятся в крупнейших региональных городах, снижалось последние три года.
РБК 22:00
Финансы

Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков

Неделей ранее стало известно, что в начале июня Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и ввел комиссию в 1%. В Банке России назвали комиссию, устанавливаемую за переводы внутри одного банка, недопустимой.
Коммерсантъ 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
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