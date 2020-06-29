с чего всё началось

Агентство Fitch ожидает, что экономика России в текущем году упадет на 5,8%. Ранее оно прогнозировало снижение ВВП на 5%. Прогноз был скорректирован в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом (что именно имеется в виду, не уточняется), а также сокращением производства нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%

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Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности. 189

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Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 392

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Футбол Болельщицу ФК «Уфа» признали самой красивой Болельщица футбольного клуба «Уфа» Ксения Кутуева была признана самой красивой по итогам прошедшего тура Российской Премьер-лиги.

Общество Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России". 1,3K