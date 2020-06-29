Экономика
КомпанияFitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%
Агентство Fitch ожидает, что экономика России в текущем году упадет на 5,8%. Ранее оно прогнозировало снижение ВВП на 5%. Прогноз был скорректирован в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом (что именно имеется в виду, не уточняется), а также сокращением производства нефти в рамках сделки ОПЕК+.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.Коммерсантъ11:30
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Хоккей
Новое тестирование в НХЛ выявило 15 случаев заражения коронавирусом
Согласно сообщению Национальной Хоккейной Лиги, из 1450 игроков было выявлено 15 заболевших спортсменов.
CT news 19:57
Общество
Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово
Не вижу никакого злого умысла в этом.
Комсомольская правда 15:57
Шоу-бизнес
Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой
Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
Общество
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя
Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ вчера в 23:40
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
Экономика
В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года
Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.
REGNUM 21:48
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru 21:52
Общество
61 новый случай коронавируса зафиксирован в Забайкалье за сутки
Количество заражений коронавируса выросло в Забайкальском крае за сутки ещё на 61 — до 3 161 случая, сообщила 30 июня руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на встрече с предпринимателями.
Чита.Ру 21:04
Авто
Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo
Новый Volkswagen Polo получил кузов лифтбек, теперь автомобиль имеет большие возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
МедиаРязань 10:32
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Общество
Музеи и выставки в Приморье возобновят работу с 30 июня
Музеям и выставкам в Приморье будет разрешено возобновить работу с 30 июня.
ТАСС 05:54
Футбол
Болельщицу ФК «Уфа» признали самой красивой
Болельщица футбольного клуба «Уфа» Ксения Кутуева была признана самой красивой по итогам прошедшего тура Российской Премьер-лиги.
News102.ru 15:12
Технологии
Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США
Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело 03:51
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Общество
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
Здоровье
Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые
Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс 18:41
Экономика
Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть из-за пандемии
Количество новых бизнес-центров, которые строятся в крупнейших региональных городах, снижалось последние три года.
РБК 22:00
Финансы
Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков
Неделей ранее стало известно, что в начале июня Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и ввел комиссию в 1%. В Банке России назвали комиссию, устанавливаемую за переводы внутри одного банка, недопустимой.
Коммерсантъ 21:56