Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%. Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

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