Экономика
ИнтерфаксFitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%. Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).
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Златан Ибрагимович пропустит около месяца
Чемпионат 10:17
Общество
Особое мнение: Юрий Сапрыкин
Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:01
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Ведомости 08:18
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Происшествия
Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»
Полиция провела плановую проверку на продуктовом рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе группы "Киевская площадь", которой принадлежит рынок.
Интерфакс 08:17
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Lenta.ru 01:57
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС 17:03
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru 24 мая в 13:39
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
Синоптики прогнозируют резкие изменения погоды в Алтайском крае.
Известия вчера в 05:38
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Черногория открывает границы для туристов
Газета.Ru 11:54
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
RuNews24.ru 03:10
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Здоровье
В Макаровской больнице нашли место для инфекционных коек, чтобы не разбирать туалет
РИА Сахалин-Курилы 18:44
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Vprognoze.ru 02:55
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь
Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.
ПРАЙМ 19:05
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Космос
Астрономы открыли новый класс космических взрывов
Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
РИА Новости 14:55
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26