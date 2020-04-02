Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваFitch ухудшило прогноз по цене нефти на 2020 год

2 фото
Fitch отмечает, что потребление углеводорода в этом году будет меньше, чем в 2019-м, так как пострадали больше всего авиаперевозки и автомобильное сообщение, на которые приходится 35% мирового спроса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Международное рейтинговое агентство Fitch вновь ухудшило прогноз по цене нефти марки Brent

Эхо Москвывчера в 21:09

Fitch снизило прогноз средней цены нефти на 2020 год

Экономика сегоднявчера в 11:18

Агенство «Fitch Ratings» ухудшило прогноз стоимости нефти на 2020 год

ИА Красная Веснавчера в 11:39

Fitch понизило прогноз по ценам на нефть из-за коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 12:52

Fitch ухудшило прогноз по цене нефти на 2020 год

Говорит Москвавчера в 10:58

Fitch ухудшило прогноз по цене нефти на 2020 год до $35 за баррель из-за коронавируса

ТАССвчера в 10:51

Fitch вновь понизило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году

ПРАЙМвчера в 10:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:45, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Известия 02:54
Энергетика

Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля

В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
RT на русском вчера в 14:05
Общество

Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Время Бухгалтера вчера в 12:39
Политика

В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
RT на русском 01:09
Общество

Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля

Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Новые Известия вчера в 15:09
Общество

Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 601 случай заражения коронавирусом в 32 регионах.
Lenta.ru 03:36
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Политика

Трамп назвал переданные Россией медикаменты любезным жестом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва сделала любезный жест Вашингтону, оказав медицинскую помощь Соединенным Штатам во время пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов

Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Газета.Ru 01:31
Экономика

Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку проанализировать расходы заемщиков по ипотечным кредитам и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 03:16
Общество

Собянин заявил об отсутствии необходимости вводить пропускной режим

Москвичи старше 65 лет получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб. раньше окончания периода действия антивирусных мер — сразу после 14 апреля, а неиспользованным проездным билетам на общественный транспорт после 1 мая продлят срок действия, если по ним во время режима самоизоляции не было совершено больше шести поездок.
РБК вчера в 12:39
Общество

В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru вчера в 08:33
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

США предрекли «кошмар» из-за коронавируса

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:32
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

В Забайкалье планируют отменить сухой закон 6 апреля

Сухой закон, введенный в Забайкалье губернатором в рамках борьбы с коронавирусом, отменят 6 апреля.
Байкал24 03:14
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Газета.Ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк вчера в 12:31
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru вчера в 09:56
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
РБК 03:34
Общество

Чечня первой в стране ввела комендантский час

В Чечне руководство республики запретило находиться на улице гражданам в вечернее и ночное время.
Российская газета 01:52
Общество

Режим обязательной изоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля

Введенный 31 марта режим обязательной самоизоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля.
Российская газета 02:45
Общество

Олег Тиньков покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка

Олег Тиньков заявил, что собирается покинуть состав совета директоров. Такое решение он принял из-за серьёзных проблем со здоровьем.
Вести Татарстан вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев вышел на новую работу

OvideO.ru 02:29
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
StarHit.ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Лещенко спел «Надежду» в палате в Коммунарке

Евразия Daily вчера в 22:41
Происшествия

Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

Предварительный ущерб от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел в декабре прошлого года, составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РБК 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное