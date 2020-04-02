Fitch отмечает, что потребление углеводорода в этом году будет меньше, чем в 2019-м, так как пострадали больше всего авиаперевозки и автомобильное сообщение, на которые приходится 35% мирового спроса.

Fitch ухудшило прогноз по цене нефти на 2020 год

Политика В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.

Общество Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.

Политика Трамп назвал переданные Россией медикаменты любезным жестом Президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва сделала любезный жест Вашингтону, оказав медицинскую помощь Соединенным Штатам во время пандемии коронавируса COVID-19.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе.

Происшествия В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

Экономика Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку проанализировать расходы заемщиков по ипотечным кредитам и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Общество Собянин заявил об отсутствии необходимости вводить пропускной режим Москвичи старше 65 лет получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб. раньше окончания периода действия антивирусных мер — сразу после 14 апреля, а неиспользованным проездным билетам на общественный транспорт после 1 мая продлят срок действия, если по ним во время режима самоизоляции не было совершено больше шести поездок.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Футбол Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.