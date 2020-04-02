Энергетика
Говорит МоскваFitch ухудшило прогноз по цене нефти на 2020 год
Fitch отмечает, что потребление углеводорода в этом году будет меньше, чем в 2019-м, так как пострадали больше всего авиаперевозки и автомобильное сообщение, на которые приходится 35% мирового спроса.
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Международное рейтинговое агентство Fitch вновь ухудшило прогноз по цене нефти марки Brent
Эхо Москвывчера в 21:09
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Комментарии
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Футбол
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Общество
Чечня первой в стране ввела комендантский час
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Режим обязательной изоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля
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После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
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Предварительный ущерб от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел в декабре прошлого года, составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.