Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceFitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году с 1,4% (прогноз на начало апреля) до 3,3%, следует из отчета агентства. При этом аналитики агентства прогнозируют рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,5%.
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Аналитики Fitch обновили оценку масштабов коронавирусной рецессии

Коммерсантъ03:11

Fitch спрогнозировало снижение мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

Известиявчера в 11:08

Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»

РБКвчера в 12:02

Fitch предупредило о рецессии невиданной глубины из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 10:59

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП в этом году почти на 4%

Эхо Москвывчера в 17:00

Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год

Интерфаксвчера в 10:40

Fitch ожидает снижения мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

ТАССвчера в 10:24
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Российская газета 04:30
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Здоровье

За сутки в Свердловской области подтверждено 10 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки сотрудники лаборатории в Екатеринбурге подтвердили 10 случаев COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 03:39
5
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,9K
Общество

В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых зараженных коронавирусом

В Москве за сутки зафиксировали 1959 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
РБК 03:47
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
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Экономика

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
95
Экономика

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
5
Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
4,5K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Кино

Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса

Культуромания вчера в 15:29
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
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Политика

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Lenta.ru 02:08
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Футбол

«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»

"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
22
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Армия и оружие

ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия

На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Политика

Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ

Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
ТАСС 03:28
2
Технологии

Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
Экономика

Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%

Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб. Показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 5,729 миллиарда руб.
Вести.Ru 03:02
1
Происшествия

На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса

13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края вчера в 03:56
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
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Политика

Не устоял. Зеленский грубо нарушил карантин и попал на видео

Украина.ру 04:20
Происшествия

В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском 03:23
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Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
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Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
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Кино

В прокат выходит фантастический фильм «Спутник»

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