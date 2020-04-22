Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году с 1,4% (прогноз на начало апреля) до 3,3%, следует из отчета агентства. При этом аналитики агентства прогнозируют рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,5%.

Fitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2020 году

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