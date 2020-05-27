Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам текущего года до 5%.

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году

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