Экономика

RT на русскомRT на русскомFitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Как указывается в релизе агентства, теперь эксперты ожидают снижения экономики на 5%, вместо 3,3%.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

РБКвчера в 16:41

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ruвчера в 12:25

Прогнозы развития ИТ-рынка России: мнения ИТ-ассоциаций и аналитиков

itWeek25 мая в 06:19

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русскомвчера в 10:28

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАССвчера в 10:15

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфаксвчера в 09:56

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъвчера в 12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
56
Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
267
Общество

Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
1,3K
Общество

Verge: YouTube удаляет комментарии с критикой властей Китая

По данным издания, YouTube автоматически удаляет из комментариев определенные фразы на китайском языке с критикой коммунистической партии КНР.
ИА Красная Весна 02:22
2
Армия и оружие

ООН открыто обвинила киевских боевиков в убийстве жителей Донбасса

В документе отмечается, что 85 человек или 81% – 5 погибших и 80 раненых – это граждане народных республик Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны украинских оккупационных сил.
Новостной фронт 09:35
Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
5
Здоровье

Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом

Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Политика

Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии

Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
1
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,4K
Политика

Путин поддержал выдвижение губернатора Смоленской области на третий срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Смоленской области Алексея Островского (ЛДПР) на новый срок.
Коммерсантъ 09:46
Общество

В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe вчера в 04:56
144
Здоровье

В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19

В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
Шоу-бизнес

Шнуров показал угрозы от Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
611
Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
5,7K
Общество

Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
LiveResult.Ru 07:03
3
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
798
Армия и оружие

Кедми предсказал военный ответ России на удар США

MOS.news 04:57
9
Политика

Совет ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью

"Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета.
Российская газета 09:16
1
Общество

Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции

Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
1,6K
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
38
Политика

В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину

Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:44
3
Общество

Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз

Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете.
Эхо Москвы 05:40
Общество

Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
5
Авто

На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета

Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
111
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
1
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
187
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
3K
Общество

Куйвашев осудил присутствовавших на мероприятии без масок чиновников

РБК 08:44
22
Технологии

В России появятся «Горынычи» на базе «Эльбрусов»

ГЛАС.RU 08:53
82
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
366
Как работают Яндекс.Новости?
Главное