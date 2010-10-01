Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Как указывается в релизе агентства, теперь эксперты ожидают снижения экономики на 5%, вместо 3,3%.

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

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