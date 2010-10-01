Экономика
RT на русскомFitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Как указывается в релизе агентства, теперь эксперты ожидают снижения экономики на 5%, вместо 3,3%.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Общество
Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Общество
Verge: YouTube удаляет комментарии с критикой властей Китая
По данным издания, YouTube автоматически удаляет из комментариев определенные фразы на китайском языке с критикой коммунистической партии КНР.
ИА Красная Весна 02:22
Армия и оружие
ООН открыто обвинила киевских боевиков в убийстве жителей Донбасса
В документе отмечается, что 85 человек или 81% – 5 погибших и 80 раненых – это граждане народных республик Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны украинских оккупационных сил.
Новостной фронт 09:35
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Здоровье
Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом
Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Политика
Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии
Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора Смоленской области на третий срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Смоленской области Алексея Островского (ЛДПР) на новый срок.
Коммерсантъ 09:46
Общество
В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe вчера в 04:56
Здоровье
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Общество
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
LiveResult.Ru 07:03
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Совет ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью
"Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета.
Российская газета 09:16
Общество
Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Политика
В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:44
Общество
Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз
Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете.
Эхо Москвы 05:40
Общество
Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца
Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32