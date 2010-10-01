Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам текущего года до 5%. Ранее эксперты прогнозировали, что российский ВВП снизится на 3,3%. Кроме того, Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП с 3,9% до 4,6%.

Fitch ухудшило прогноз по падению российского ВВП в 2020 году

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