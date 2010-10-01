Экономика

ПрофильПрофильFitch ухудшило прогноз по падению российского ВВП в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам текущего года до 5%. Ранее эксперты прогнозировали, что российский ВВП снизится на 3,3%. Кроме того, Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП с 3,9% до 4,6%.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Насколько мы станем беднее? Новые оценки предполагают падение доходов к уровню 2011 года

Forbes01:26

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфаксвчера в 09:56

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ruвчера в 12:25

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъвчера в 12:09

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русскомвчера в 10:28

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАССвчера в 10:15

Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

РБКвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Хорошие новости 02:31
543
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
39
Авто

Опубликован рейтинг современных маслкаров

32CARS.ru вчера в 16:10
1
Космос

Системы Crew Dragon готовы к историческому пилотируемому полету

Тестовые образцы взрывались на старте, выходила из строя электроника и системы эвакуации космонавтов, но в прошлом году SpaceX удалось создать образец, автоматически пристыковавшийся к Международной космической станции.
НТВ 03:08
11
Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

RT на русском 03:34
3
Здоровье

Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом

В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
Московский Комсомолец 03:28
2
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3K
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
455
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Политика

Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь псковскому региону с медицинскими кадрами и оборудованием.
Псковская Лента Новостей 04:43
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
678
Политика

Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты

Во вторник министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией.
РИА Новости 04:47
1
Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
406
Транспорт

Движение открывается

Курсирование пассажирских поездов между Латвией, Литвой и Эстонией возобновляется с 15 мая.
Гудок 25 мая в 19:00
1
Общество

В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19

За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета вчера в 05:12
889
Авто

Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
12
Политика

Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу NBC о том, что США могут ввести санкции в отношении КНР в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.
REGNUM вчера в 08:47
1
Авто

На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета

Средства предоставлены под беспроцентный кредит. LADA Niva получит знакомую платформу CMF-B, только с доработками и улучшениями.
RuNews24.ru 04:21
97
Общество

Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа.
Газета.Ru 02:38
17
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
939
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
5,5K
Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
13
Шоу-бизнес

У Овечкина родился второй ребенок

Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
7
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой

РИА Новости 04:58
Здоровье

Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае

На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания.
Украина.ру 25 мая в 23:11
52
Футбол

У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус

Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ 04:49
1
Здоровье

В Самарской области повысился коэффициент распространения коронавируса

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Самарской области замедлились. Однако ситуация по-прежнему остается нестабильной.
Самара-ГИС 02:58
36
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд. 200 богатейших бизнесменов России — 2020.
Forbes вчера в 06:38
1,3K
Происшествия

Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями

В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.
ZAB.RU вчера в 23:08
Политика

Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное