Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
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«Слишком большой долг и дефицит бюджета»: Америке грозят понизить кредитный рейтинг

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