Экономика
REGNUMFitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения глобального ВВП в 2020 году до 3,9%, что вдвое ниже ранее прогнозируемых 1,9%. В сообщении агентства происходящее названо «беспрецедентной рецессией».РБКвчера в 12:02
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