Экономика

REGNUMREGNUMFitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения глобального ВВП в 2020 году до 3,9%, что вдвое ниже ранее прогнозируемых 1,9%. В сообщении агентства
 происходящее названо «беспрецедентной рецессией».
РБКвчера в 12:02

Подробнее о событии

Аналитики Fitch обновили оценку масштабов коронавирусной рецессии

Коммерсантъ03:11

Fitch спрогнозировало снижение мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

Известиявчера в 11:08

Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»

РБКвчера в 12:02

Fitch предупредило о рецессии невиданной глубины из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 10:59

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП в этом году почти на 4%

Эхо Москвывчера в 17:00

Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год

Интерфаксвчера в 10:40

Fitch ожидает снижения мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

ТАССвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,7K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
252
Наука

Кофе влияет на восприятие вкуса человека

Evo-rus.com 01:35
12
Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
160
Транспорт

РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные

Москва, 23 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Номер мобильного телефона или адрес электронной почты (e-mail) обязаны предоставлять с 23 апреля все пассажиры, приобретающие билеты на поезда «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба холдинга.
REGNUM вчера в 18:08
480
Авто

АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок

О каких мероприятиях идет речь, не ясно. До сих пор АвтоВАЗ не рассказывает, какие именно модели покажет в 2020 году.
SpeedMe вчера в 10:07
1
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Телеканал Санкт-Петербург 21 апреля в 08:30
34
Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
339
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
29
Происшествия

В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка

Российская газета 03:48
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
14K
Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
873
Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
536
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
41
Здоровье

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
1
Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

SpeedMe вчера в 23:27
4
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
3
Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
124
Интернет

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
3
Общество

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
361
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
11
Музыка

Саратовская филармония показывает 4 новых онлайн-концерта

На портале "Культура.РФ" размещены видеозаписи концертов Саратовской областной филармонии.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:55
Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
195
Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
3
Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
1
Происшествия

Задержанного экс-депутата Волчека доставили на допрос в Москву

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека доставили из Санкт-Петербурга в Москву на допрос.
Комсомольская правда 03:03
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 62 тысячи

Число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки выросло на 4774 и достигло 62 773, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Интерфакс 03:36
2
Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Хоккей

Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры

Газета.Ru вчера в 16:41
1
Политика

Меркель заявила о необходимости жестких мер для преодоления кризиса

Жесткие меры необходимы для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное