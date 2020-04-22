с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.

Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

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Интернет «Яндекс» перевыпустил свой мессенджер В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. 160

Транспорт РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные Москва, 23 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Номер мобильного телефона или адрес электронной почты (e-mail) обязаны предоставлять с 23 апреля все пассажиры, приобретающие билеты на поезда «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба холдинга. 480

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