Экономика

СаминвесторСаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5%

26 мая 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 3,3% до 5%. Агентство пересмотрело в сторону ухудшения и прогнозы по многим другим странам.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

РБКвчера в 16:41

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

RT на русскомвчера в 10:28

Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%

Комсомольская правдавчера в 11:34

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъвчера в 12:09

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ruвчера в 12:25

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАССвчера в 10:15

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Интерфаксвчера в 09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Здоровье

«Заболевшие» коронавирусом медики Родниковской ЦРБ оказались здоровыми

Медики Родниковской ЦРБ, у которых ранее тестированием были выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией, оказались здоровыми.
Ивановские новости 07:00
10
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
54
Космос

Virgin Orbit запустил ракету в орбитальный полет

Пусковая установка Cosmic Girl является модифицированным самолетом Boeing 747, на котором установлена ракета LauncherOne.
IT-World вчера в 03:14
3
Политика

В Кремле оценили иск экс-главы Чувашии к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к Владимиру Путину.
РЕН ТВ 07:23
Энергетика

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
РБК 05:00
8
Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

F1news.ru вчера в 11:26
Экономика

Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
8
Космос

Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили

Планетологи подтвердили, что ближайшая к Земле экзопланета – Проксимы b – существует, и точно измерили ее минимальную массу.
ТАСС Наука вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Пелагея подала документы на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
ФАН 02:19
3
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
170
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
32
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
1
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
96
Общество

Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции

Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
1,6K
Политика

Песков опроверг принятие решения по дате голосования по Конституции

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.
Известия 07:57
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
5,9K
Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
9
Политика

Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты

Во вторник в Министерстве иностранных дел России сообщили, что готовы допустить миссии наблюдения по Договору в десятикилометровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией.
РИА Новости 05:18
30
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
23
Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
1
Шоу-бизнес

Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк

Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
1
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
1,4K
Политика

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
1
Общество

Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Мясников считает, что человека можно лишить жизни за оскорбления.
News.ru 07:32
6
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
31
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Политика

Песков: Москва обновит приглашения на парад Победы главам СНГ

Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обновит приглашения на парад Победы главам СНГ.
РЕН ТВ 07:25
1
Общество

«Макдоналдс» повысит зарплаты в России

Компания «Макдоналдс» намерена поддержать своих сотрудников в кризисный период и объявила о том, что будет поднимать уровень окладов для сотрудников ресторанов сети в России, также будут увеличены и почасовые ставки.
Моллы.Ru 05:51
1
Происшествия

В Оренбуржье скончался седьмой пациент от коронавируса

Еще 20 продолжают находиться в тяжелом состоянии, 142 - в среднетяжелом. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Оренбургское региональное телевидение 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное