26 мая 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 3,3% до 5%. Агентство пересмотрело в сторону ухудшения и прогнозы по многим другим странам.

Политика Путин предложил направить московских медиков в регионы Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости". 77

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 11

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 525

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Экономика Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь» Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы. 7

Общество Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте. 111

Авто В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus Ожидается, что внешность обновленного Largus приведут в соответствие с фирменным X-стилем автомобилей Lada: изменятся бамперы, капот, крылья, решетка радиатора и головная оптика. 51

Игры Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей.

Общество На руке Кадырова заметили катетер «Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание. 22

Политика Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии Опыт дистанционной работы, полученный во время эпидемии коронавируса, будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить, заявил президент РФ Владимир Путин. 1

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 152

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 40

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,4K

Спорт Названы подтвержденные игры для PlayStation 5 Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.

Путешествия Кипр пообещал оплатить отдых туристов с коронавирусом Власти Кипра пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания на острове.