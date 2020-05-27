Экономика
СаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5%
26 мая 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 3,3% до 5%. Агентство пересмотрело в сторону ухудшения и прогнозы по многим другим странам.
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Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Общество
Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле
Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 10:46
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»
Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
РИА Новости 08:44
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Шоу-бизнес
Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
Развод российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова может быть связан с финансовым вопросом.
Национальная служба новостей 07:10
Общество
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
Авто
В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus
Ожидается, что внешность обновленного Largus приведут в соответствие с фирменным X-стилем автомобилей Lada: изменятся бамперы, капот, крылья, решетка радиатора и головная оптика.
110km.ru вчера в 17:31
Армия и оружие
На Донбассе ликвидирован каратель из бригады «Рыцарей зимнего похода»
Накануне вечером на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.
Rusvesna.su 07:21
Игры
Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla
Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей.
Игромания.ру 10:59
Общество
На руке Кадырова заметили катетер
«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.
Lenta.ru 08:18
Политика
Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии
Опыт дистанционной работы, полученный во время эпидемии коронавируса, будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:55
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Россиян могут обязать предупреждать соседей о ремонте
Россиян, проживающих в многоквартирных домах, могут обязать уведомлять соседей о ремонтных работах.
Уралинформбюро 08:11
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
Спорт
Названы подтвержденные игры для PlayStation 5
Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.
NewInform 08:59
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Путешествия
Кипр пообещал оплатить отдых туристов с коронавирусом
Власти Кипра пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания на острове.
Lenta.ru 10:47
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Общество
Москвичам назвали условие отмены запрета на прогулки
Среди главных показателей готовности к отмене запретов руководитель Роспотребнадзора упомянула коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней.
Мослента 05:17