Экономика

СаминвесторСаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5%

26 мая 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 3,3% до 5%. Агентство пересмотрело в сторону ухудшения и прогнозы по многим другим странам.
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Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

РБКвчера в 16:41

России предрекли более серьезный спад экономики, чем ожидалось

URA.Ruвчера в 12:25

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

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Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

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Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

ТАССвчера в 10:15

Fitch уточнил долю коронавируса

Коммерсантъвчера в 12:09

Прогнозы развития ИТ-рынка России: мнения ИТ-ассоциаций и аналитиков

itWeek25 мая в 06:19
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Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
1,5K
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Общество

Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле

Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 10:46
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Экономика

Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»

Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
РИА Новости 08:44
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Шоу-бизнес

Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах

Развод российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова может быть связан с финансовым вопросом.
Национальная служба новостей 07:10
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Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
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Авто

В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus

Ожидается, что внешность обновленного Largus приведут в соответствие с фирменным X-стилем автомобилей Lada: изменятся бамперы, капот, крылья, решетка радиатора и головная оптика.
110km.ru вчера в 17:31
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Армия и оружие

На Донбассе ликвидирован каратель из бригады «Рыцарей зимнего похода»

Накануне вечером на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.
Rusvesna.su 07:21
Игры

Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla

Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей.
Игромания.ру 10:59
Общество

На руке Кадырова заметили катетер

«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.
Lenta.ru 08:18
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Политика

Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии

Опыт дистанционной работы, полученный во время эпидемии коронавируса, будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:55
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Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК вчера в 19:46
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Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Общество

Россиян могут обязать предупреждать соседей о ремонте

Россиян, проживающих в многоквартирных домах, могут обязать уведомлять соседей о ремонтных работах.
Уралинформбюро 08:11
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Политика

Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
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Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
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Спорт

Названы подтвержденные игры для PlayStation 5

Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.
NewInform 08:59
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Общество

Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

Мослента вчера в 22:14
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Путешествия

Кипр пообещал оплатить отдых туристов с коронавирусом

Власти Кипра пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания на острове.
Lenta.ru 10:47
Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Общество

Москвичам назвали условие отмены запрета на прогулки

Среди главных показателей готовности к отмене запретов руководитель Роспотребнадзора упомянула коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней.
Мослента 05:17
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