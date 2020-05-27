26 мая 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 3,3% до 5%. Агентство пересмотрело в сторону ухудшения и прогнозы по многим другим странам.

Fitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5%

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