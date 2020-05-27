Экономика
СаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5%
26 мая 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 3,3% до 5%. Агентство пересмотрело в сторону ухудшения и прогнозы по многим другим странам.
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Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
REGNUM вчера в 00:40
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
В Кремле прокомментировали иск бывшего главы Чувашии к Путину
Судебный иск об оспаривании президентского указа о досрочной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева не входит в число приоритетных вопросов, которые находятся в сфере внимания администрации главы государства.
Труд 07:49
Экономика
Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России
Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
РБК 08:11
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru 07:03
Политика
Польшу ужаснула перспектива стать донором ЕС
Ведь накануне агентство Bloomberg и немецкий Европейский центр экономических исследований (ZEW) отдельно друг от друга представили расчеты, согласно которым Варшаве придется стать донором восстановления экономики стран Южной Европы, что взбудоражило польское общество.
REGNUM 03:38
Политика
Путин объявил даты парада Победы и шествия «Бессмертного полка»
Сегодня, 26 мая, в ходе встречи в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу президент Владимир Путин объявил даты проведения парада Победы и шествия «Бессмертного полка».
Омскрегион вчера в 08:40
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Моя Москва.онлайн вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом
Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.
Российская газета 07:13
Общество
Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга за снятую маску
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил «интересный» способ ношения масок депутатами в момент закладки капсулы времени.
Вечерние Ведомости 07:25
Происшествия
На Ямале на автодороге Обская–Бованенково обрушился мост
Мост обрушился на 52-м км автодороги Обская–Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Известия 04:38
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Коммерсантъ 08:15
Политика
Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности
Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:36
Культура
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Победитель "Танцев со звездами" актер Иван Стебунов рассказал о своих чувствах по поводу финала шоу, сообщает "Стархит".
Газета.Ru 08:08
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
О готовности ввести частичный карантин заявил Василий Голубев
По словам губернатора, в некоторых районах области пренебрегают введенными ограничениями, за беспечным отношением к требованиям Роспотребнадзора могут последовать жесткие меры.
Rostov gazeta 07:17
Кино
Фильм продюсера Сергея Саркисова номинирован на премию «Эмми»
Культуромания 04:44
Футбол
Гулиева удалили с командного собрания «Спартака»
По информации «РБ-Спорт», полузащитник проявил неуважение к тренерскому штабу во время командного собрания, вследствие чего Гулиева попросили покинуть и собрание, и базу в Тарасовке.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 14:21
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин проведет совещание с Собяниным по коронавирусу
Президент Владимир Путин позднее 27 мая проведет совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с коронавирусом.
Дождь 08:09
Экономика
Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год
Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
Энергетика
Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС вчера в 14:11