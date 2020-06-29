Экономика

СаминвесторСаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%

29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал
 главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.
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Fitch сохранило прогноз снижения мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6%

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Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 году

Интерфаксвчера в 11:31

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

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Fitch сохранило прогнозы для большинства курсов валют и нефтяных цен

Финмаркетвчера в 11:38

Падение ВВП Южной Кореи в 2020 г. составит 0,9% — Fitch

REGNUM04:58
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
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Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
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За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области

По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол

На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
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Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию

По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
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Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

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По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
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Фотокорреспонденту издания "Медиазона" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191 полицейские сломали руку, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК №16 Владимир Молодоженя.
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Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
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Происшествия

В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой

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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
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Самедов назвал «Спартак» фаворитом сегодняшнего дерби с ЦСКА

Дополнительно бывший хавбек заявил, что на дерби может собраться любая команда, поэтому нельзя списывать со счетов и ЦСКА.
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В 2013 г. компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых. В 2016 г. кредитную линию увеличили до 550 млн руб.
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В Европе набирает обороты сквоттинг: самовольный захват пустующих домов, множество принадлежащих россиянам домов уже захвачено.
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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

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