Экономика
СаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%
29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.Коммерсантъвчера в 11:30
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Общество
«Лента» запустила сервис доставки продуктов за 30 минут в Петербурге
Сеть гипермаркетов "Лента" запустила в Петербурге собственный сервис экспресс-доставки продуктов "Ленточка".
DP.RU 07:04
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором призвал поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции.
Forbes 07:18
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
WomanHit.ru 04:51
Политика
Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»
Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Общество
За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области
По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:31
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, заявил, что июль на всей территории России ожидается теплым.
Общественная служба новостей 07:00
Политика
Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Происшествия
Фотокорреспонденту «Медиазоны» полицейские сломали руку на УИК №2191
Фотокорреспонденту издания "Медиазона" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191 полицейские сломали руку, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК №16 Владимир Молодоженя.
ЗакC.Ру 08:32
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Происшествия
В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой
Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Футбол
Самедов назвал «Спартак» фаворитом сегодняшнего дерби с ЦСКА
Дополнительно бывший хавбек заявил, что на дерби может собраться любая команда, поэтому нельзя списывать со счетов и ЦСКА.
CT news 06:42
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В 2013 г. компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых. В 2016 г. кредитную линию увеличили до 550 млн руб.
Ведомости вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не дарила сыну Porsche за 7 млн рублей
29 июня отпраздновал свой восемнадцатый день рождения средний сын продюсера Яны Рудковской Николай Батурин.
Somanyhorses 05:19
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Экспресс газета 04:44
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
В Европе бездомные массово захватывают пустующие дома россиян
В Европе набирает обороты сквоттинг: самовольный захват пустующих домов, множество принадлежащих россиянам домов уже захвачено.
МонаВиста 08:41