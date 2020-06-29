с чего всё началось

29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.

Fitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%

Происшествия Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах. 23

Политика Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором призвал поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции. 35

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию. 5

Политика Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами» Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.

Общество За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,2K

Политика Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку. 17K

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров. 36

Происшествия В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга. 15

Политика Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 654

Футбол Самедов назвал «Спартак» фаворитом сегодняшнего дерби с ЦСКА Дополнительно бывший хавбек заявил, что на дерби может собраться любая команда, поэтому нельзя списывать со счетов и ЦСКА.