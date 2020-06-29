Экономика
СаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%
29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.Коммерсантъвчера в 11:30
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Политика
Глава МИД Украины заявил, что не будет требовать компенсацию за Крым
Крым сам принял решение войти в состав Российской Федерации и никто не будет за это платить деньги Украине.
Новостной фронт 07:56
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Россия, Бразилия и США — три страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания — не вошли в список стран, гражданам которых разрешили въезд в ЕС.
РБК 10:11
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Экономика
Греф не исключил укрепление рубля к концу 2020 года
По словам Грефа, к концу текущего года один доллар может стоить 60-62 рубля.
NewInform вчера в 04:56
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Средние температуры июля будут около и выше нормы, месяц будет теплым, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Политика
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
Комсомольская правда 10:16
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News.
Газета.Ru 04:11
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
Evo-rus.com 09:07
Армия и оружие
Польша вооружится против российских танков израильскими ракетами
Известный израильский производитель вооружений – компания Rafael – объявила о планах поставить в Польшу противотанковые ракеты Rafael SPIKE с дальностью до 32 километров.
Утро.ru 07:27
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Общество
Все детские сады Московской области откроют с 6 июля
Детские сады Подмосковья возобновят свою работу с понедельника, 6 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 04:52
Политика
В ЦИК Белоруссии назвали собравших достаточное количество подписей кандидатов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии назвала кандидатов, собравших достаточное количество подписей для выдвижения на президентские выборы.
Lenta.ru 10:47
Политика
Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Общество
Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку
Новые правила парковки, утвержденные главой правительства в феврале и вступающие в силу 1 июля, лишат права на предоставление бесплатных парковочных мест 3,4 миллиона россиян с III группой инвалидности.
Lenta.ru 10:17
Политика
Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге
Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Кино
У сериала «ВандаВижен» будет больше серий, чем ожидалось
Сайт известного инсайдера Чарльза Мерфи делится своей догадкой, что у сериала «ВандаВижен» будет больше серий, чем предполагалось.
Popcornnews.ru 06:30
Транспорт
Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
Evo-rus.com 03:53
Политика
Путин оценил механизм оперативного реагирования по борьбе с COVID-19
Механизм оперативного реагирования на распространение коронавируса был хорошо отработан и должен оставаться на таком же высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:42