с чего всё началось

29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.

Fitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 35

Общество Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России Средние температуры июля будут около и выше нормы, месяц будет теплым, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 4

Политика Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. 396

Политика В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News. 1K

Армия и оружие Польша вооружится против российских танков израильскими ракетами Известный израильский производитель вооружений – компания Rafael – объявила о планах поставить в Польшу противотанковые ракеты Rafael SPIKE с дальностью до 32 километров.

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 176

Общество Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний. 702

Политика В ЦИК Белоруссии назвали собравших достаточное количество подписей кандидатов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии назвала кандидатов, собравших достаточное количество подписей для выдвижения на президентские выборы.

Политика Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку. 18K

Кино Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.

Общество Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку Новые правила парковки, утвержденные главой правительства в феврале и вступающие в силу 1 июля, лишат права на предоставление бесплатных парковочных мест 3,4 миллиона россиян с III группой инвалидности.

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 934

Кино У сериала «ВандаВижен» будет больше серий, чем ожидалось Сайт известного инсайдера Чарльза Мерфи делится своей догадкой, что у сериала «ВандаВижен» будет больше серий, чем предполагалось.