Экономика
СаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%
29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.
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с чего всё началось
«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.Коммерсантъвчера в 11:30
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Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Здоровье
Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть
Evo-rus.com вчера в 10:32
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru вчера в 16:08
Здоровье
За сутки 276 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
На 30 июня в Свердловской области у 12 792 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:08
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Кино
«Смешариков» продлили на новые сезоны до 2025 года
Новые сезоны российского мультсериала «Смешарики» могут выйти в России до 2025 года. Концепция шоу останется прежней.
News.ru 05:48
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Газета.Ru 04:11
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Происшествия
В Севастополе выявили шесть носителей коронавируса
Севастополь, 30 июня 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе у шести граждан подтвердили положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 05:53
Футбол
Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10
Политика
Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»
Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
Экономика сегодня 05:01
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%
Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:13
Общество
В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов
В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов Захват пустующих домов, или сквоттинг, — новый "тренд" в Европе.
Экспресс газета 05:14
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Технологии
Обязательное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
Evo-rus.com 03:19