Экономика

СаминвесторСаминвесторFitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%

29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.
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«Риск рецидива вируса и возобновления общенациональных ограничений, которые могут серьезно прервать ожидаемый путь восстановления экономики, остается высоким»,— сказал
 главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.
Коммерсантъвчера в 11:30

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Падение ВВП Южной Кореи в 2020 г. составит 0,9% — Fitch

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Инвестиционный тренд в России в этом году несильно пострадает

ПРАЙМ04:29

Fitch сохранило прогноз снижения мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6%

ТАССвчера в 10:31

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Коммерсантъвчера в 11:30

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 10:53

Fitch сохранило прогнозы для большинства курсов валют и нефтяных цен

Финмаркетвчера в 11:38

Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 году

Интерфаксвчера в 11:31
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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
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Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Газета.Ru 02:28
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Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
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Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru вчера в 16:08
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Здоровье

За сутки 276 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

На 30 июня в Свердловской области у 12 792 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:08
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
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Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
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Кино

Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
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Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Происшествия

На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских

Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
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Кино

«Смешариков» продлили на новые сезоны до 2025 года

Новые сезоны российского мультсериала «Смешарики» могут выйти в России до 2025 года. Концепция шоу останется прежней.
News.ru 05:48
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
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Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Газета.Ru 04:11
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Происшествия

В Севастополе выявили шесть носителей коронавируса

Севастополь, 30 июня 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе у шести граждан подтвердили положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 05:53
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Футбол

Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10
Политика

Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»

Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
Экономика сегодня 05:01
Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Общество

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%

Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:13
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Общество

В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов

В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов Захват пустующих домов, или сквоттинг, — новый "тренд" в Европе.
Экспресс газета 05:14
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Технологии

Обязательное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК

Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
Evo-rus.com 03:19
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Как работают Яндекс.Новости?
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