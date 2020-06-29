с чего всё началось

29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.

Fitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%

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Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 469

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 208

Происшествия Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов. 1K

Общество Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска. 4

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям. 7

Кино «Смешариков» продлили на новые сезоны до 2025 года Новые сезоны российского мультсериала «Смешарики» могут выйти в России до 2025 года. Концепция шоу останется прежней.

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 470

Армия и оружие В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина». 86

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 401

Происшествия В Севастополе выявили шесть носителей коронавируса Севастополь, 30 июня 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе у шести граждан подтвердили положительный результат теста на коронавирус. 1

Футбол Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».

Политика Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа» Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.